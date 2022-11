Talk d Alessandro Pluchino organizzato dal Rotary Club di Modica

Il Rotary Club di Modica organizza per venerdì 25 novembre, presso Torre del Sud, con inizio alle ore 20.00, un talk dell’accademico rotariano Prof. Alessandro Pluchino, modicano doc, Professore associato di Fisica Teorica, Modelli e Metodi Matematici presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” dell’Università degli Studi di Catania, vincitore per la seconda volta del prestigioso premio internazionale Ig Nobel, insieme ai colleghi Andrea Rapisarda e Alessio Biondo, per aver spiegato matematicamente perché il successo il più delle volte non va ai più talentuosi, ma ai più fortunati. La ricerca si intitola: Talent vs. Luck: The Role of Randomness in Success and Failure.

È incaricato di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN, Gruppo IV) e coordinatore locale dell’iniziativa specifica LINCOLN (Learning Complex Networks). È anche membro della Società Italiana di Fisica e della Complex Systems Society. Attualmente è il referente Unict per il Piano Nazionale Lauree Scientifiche (PLS) Fisica.

La sua attività di ricercatore verte principalmente sull’elaborazione di modelli matematici e computazionali dei sistemi complessi, attraverso l’utilizzo di strumenti quali la network analysis e le simulazioni ad agenti, ma si occupa anche di fisica fondamentale, meccanica statistica, reti complesse e teoria del caos, con applicazioni ai sistemi biologici, geologici, ecologici, economici e sociali. Si interessa inoltre dello sviluppo di metodi di ottimizzazione con applicazioni all’ingegneria gestionale, alle infrastrutture, all’energia e ai trasporti, nel contesto delle smart-cities e dello sviluppo sostenibile. È membro dell’Editorial Board di svariate riviste scientifiche, tra cui Plosone, Entropy e Frontiers in Physics. Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e relatore a numerose conferenze a livello internazionale, si occupa anche attivamente di divulgazione scientifica per un pubblico non specialistico.

“Sono e siamo onorati – dichiara il presidente del Rotary Club di Modica, dott. Roberto Falla – che il Prof. Pluchino, concittadino autorevolissimo, caro amico, nonché mente brillante e abile operatore, abbia accettato il nostro invito. Un altro importante evento culturale organizzato dal nostro Club al quale invito tutti a partecipare, considerando il livello del relatore e l’arguta originalità della sua ricerca su talento, fortuna e successo”.

