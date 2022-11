Ruolo sindacalisti e azione sindacale. Seminario Cisl Fp Ragusa a Poggio del Sole

“Poggio del Sole” hotel ha ospitato questa mattina, a Ragusa, un seminario organizzato dalla Cisl Fp Ragusa Siracusa avente per tema “Il ruolo dei sindacalisti e gli strumenti dell’azione sindacale”. In primo piano, l’aggiornamento dei dirigenti della Cisl Fp operativi sul territorio che mira allo sviluppo del livello di competenze dei rappresentanti dei dipendenti pubblici, in modo particolare dei componenti eletti nelle Rsu di enti ed amministrazioni. Si tratta dell’ennesimo appuntamento finalizzato a valorizzare carica e funzioni sindacali nella contrattazione decentrata, nell’ambito di una programmazione continua voluta dalla segreteria territoriale guidata dal segretario generale Daniele Passanisi che ritiene fondamentale investire sulla preparazione tecnica, giuridica e contrattuale, del capitale umano della nostra federazione, determinante per garantire la maggiore tutela agli iscritti. Un evento di indubbia rilevanza, visto che l’incontro formativo è stato tenuto dal prof. Carmine Russo, esperto di diritto del lavoro della Cisl Fp nazionale, che ha riscontrato l’adesione di quasi duecento dirigenti sindacali provenienti dalle due province alla presenza del segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Paolo Montera. L’elevata partecipazione al corso rispecchia la voglia dei lavoratori di essere coprotagonisti, attraverso il sindacato, di una evoluzione organizzativa del lavoro pubblico e che conferma l’opportunità di proseguire in direzione del coinvolgimento attivo della base di tutte le professionalità del pubblico impiego.

