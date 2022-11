Territorio Ragusa. Non consentito ingresso pubblico all’ex ENAL

Si ha notizia che le autorità preposte hanno interdetto, di fatto, l’ingresso del pubblico, allo stadio ENAL di via Archimede, obbligati dalla scarsa capienza consentita della tribunetta, problema accresciuto dalla probabile presenza di un gran numero di tifosi, provenienti da Vittoria, per il derby Pro Ragusa-Vittoria, che si dovrebbe giocare sabato pomeriggio.

A segnalare la grave criticità Michele Tasca, Presidente dell’Esecutivo di Territorio Ragusa che fa emergere un caso che mette a nudo la poca attenzione dell’amministrazione comunale per lo sport in città.

“Fatti che non accadono neanche nei piccoli comuni di provincia, c’è un disinteresse diffuso per lo sport, gli sportivi si erano illusi che con un sindaco sportivo dai grandi trascorsi, il settore sarebbe andato alla grande.

Allo stadio ENAL una capienza ridottissima e nessuno ha mai pensato di fare qualcosa, né fra la miriade di faraonici progetti di questa amministrazione ne abbiamo almeno uno che pensi ad una struttura più confacente alle esigenze delle squadre cittadine.”

Aggiunge Tasca: “Pare anche che sia stata chiesta la disponibilità dello stadio Aldo Campo. Disponibilità negata dagli uffici, in quanto il giorno successivo si deve giocare la partita Ragusa – Trapani. La città non è in grado di sopperire neanche ad una emergenza occasionale, obblighiamo anche gli sportivi della vicina Vittoria a rinunciare all’incontro per delle condizioni delle quali la città si dovrebbe vergognare, per una gestione del settore sportivo che fa acqua da tutte le parti.

Piove dentro il PalaMinardi, la piscina comunale continua a restare chiusa, lo stadio Aldo Campo era ridotto ai minimi termini, dello stadio di Marina di Ragusa non sa più nulla, qualche occhio di riguardo per la pallacanestro maschile e poi basta”.

