Ignazio Abbate eletto Presidente della I Commissione – Affari Istituzionali dell’ARS

L’Onorevole Ignazio Abbate è stato eletto oggi Presidente della I Commissione – Affari Istituzionali dell’ARS. Una nomina arrivata nel pomeriggio al termine delle prime votazioni per la formazione delle varie commissioni in seno all’Assemblea Regionale. La Commissione Affari Istituzionali ha competenze nelle seguenti materie: ordinamento regionale, riforme istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali, diritti civili, pari opportunità. L’elezione di Ignazio Abbate è stata la prima in ordine cronologico quest’oggi ed è senza dubbio tra le più importanti e significative delle sette commissioni permanenti dell’ARS. “E’ senza dubbio una grande responsabilità che mi è stata affidata ed è sicuramente un incarico di prestigio. Ringrazio per questo il mio partito e i miei colleghi onorevoli che hanno riposto in me tanta fiducia. Garantisco il mio massimo impegno nel ricoprire questo ruolo fin dal primo giorno di attività”. Ma le nomine non sono finite qui. Infatti, a seguire dalla prima, sono arrivate anche le designazioni a componente della II Commissione – Bilancio e della VII – Affari Comunità Europea. Tre nomine che fanno di Ignazio Abbate l’unico tra i 70 componenti dell’ARS ad essere presente in tre commissioni. “Seguirò da vicino tutto il comparto delle proposte di legge, del bilancio regionale e dei rapporti con l’Europa. Sono orgoglioso di poter condividere questo risultato con tutta la mia squadra e tutte le persone che hanno creduto nel nostro progetto fin dall’inizio”.

