Ex Suor Cristina. Le Orsoline: “Rispettiamo la sua decisione”

La rinuncia ai voti religiosi di colei che oramai è ex Suor Cristina, all’anagrafe Cristina Cuccia, comisana, vincitrice della seconda edizione del talent show The Voice of Italy, per potersi dedicare a tempo pieno alla carriera musicale, ha fatto certamente scalpore.

Sulla vicenda c’è un breve intervento di Madre Carmela Distefano: «Mi dispiace che la stampa nella difficoltà di dare risposte al telefono abbia colto distacco e indifferenza da parte nostra per la scelta di Cristina – dice la Madre Generale delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia -. Siamo certamente dispiaciute di non averla più tra noi, ma comprendiamo e rispettiamo la sua decisione e le auguriamo tutto il bene possibile per il suo cammino. La sentiremo sempre una nostra sorella e l’accompagneremo con l’affetto e con la preghiera».

