Comiso. La scuola Senia si arricchisce di un albero di carrubo

“Lunedì 21 novembre il Sindaco di Comiso Maria Rita Schembari ha presenziato alla cerimonia di piantumazione dell’albero di carrubo– che rappresenta le “radici” della nostra storia e delle nostre tradizioni agricole. Ma anche la necessità di tramandare ai nostri ragazzi i valori più radicati tra i quali l’importanza del rispetto dell’ambiente, cosa questa – continua il primo cittadino – più che necessaria in un momento in cui la salvaguardia dell’ambiente deve essere il leitmotiv della nostra quotidianità. Alla presenza delle preziose insegnanti, della vicaria dott.ssa Maria Giovanna Columbo e di padre Tonino Puglisi, divisi in piccoli gruppi, e sotto la direzione dei docenti coinvolti, i ragazzi di quinta con riflessioni, poesie, disegni e acrostici hanno dato il benvenuto alla pianta, mentre il coro Erasmus, diretto dalla maestra Gabriella Calafiore, sulle note di “Ci vuole un fiore”, celeberrima canzone di Sergio Endrigo che, dopo 48 anni, ancora oggi viene intonata nelle scuole di primo grado, ha allietato la mattinata. Voglio ringraziare a titolo personale e a nome di tutta la giunta – conclude il sindaco – tutti gli attori di questa giornata, a cominciare proprio dall’ Associazione Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia Comiso- valle dell’ Ippari, promotrice di questa giornata, e la sua Presidente, Nunziatina Asta Elia, per il dono e per la sensibilità mostrata nei confronti di questo evento nazionale, coinvolgendo i bambini che rappresentano il nostro futuro “solido” come il carrubo”.

