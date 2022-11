Modica. Il Commissario Straordinario incontra le Organizzazioni Sindacali

Il Commissario Straordinario al Comune di Modica, Domenica Ficano, ha incontrato stamattina le organizzazioni Sindacali sul proclamato sciopero del 21 novembre, indetto dalla FIADEL per la mancata retribuzione del mese di ottobre 2022. Nel corso dell’incontro è stato chiarito da parte del Commissario che l’Ente è perfettamente in regola con i pagamenti. Il mio impegno – sarà quello di mantenere gli accordi contrattuali, rispettando i termini dei pagamenti già dal prossimo stipendio. L’incontro è stato utile – ha dichiarato il Commissario – per avviare un rapporto di reciproca collaborazione tra le parti. Devo dire di aver riscontrato la disponibilità delle sigle sindacali, che desidero ringraziare per il lavoro che quotidianamente svolgono a beneficio dei lavoratori, la CGIL, che si è interfacciata con le altre sigle sindacali che hanno raccolto la mia richiesta e consentito la revoca dello sciopero a beneficio della Città.

