Mare mosso, Da Pozzallo i soccorsi per peschereccio

Il mare in tempesta; da Pozzallo la guardia costiera va in soccorso di un motopeschereccio con circa 500 persone a bordo. I mezzi di soccorso hanno mollato gli ormeggi da Pozzallo, a una settantina di miglia nautiche dalle coste siciliane a sud, sud-est. Altri mezzi stanno andando in soccorso. Il mare è in tempesta, e sul versante ibleo, violenti temporali.

“Sulla scena -dice il giornalista di Radio Radicale, Sergio Scandura – è in corso una massiccia operazione di soccorso, con diversi cargo e unità della guardia costiera. Infuriano venti, in aumento fino a 40 nodi e le onde sono alte fino a 3,5 metri. Una prima stima delle nazionalità dei migranti indica 300 siriani e 200 egiziani, tra cui una donna e 4 minori. Gli sbarchi saranno frazionati in più «place of safety». A Catania dovrebbero arrivare circa 200 persone.

