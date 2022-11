Kudos Modica. Primo Trofeo Baby Gym di Ginnastica artistica

Si è svolto ieri, sabato 19 novembre, a Rosolini, presso il PALA MILLENNIUM, il Primo Trofeo Baby Gym rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni.

Per la Kudos Modica è stata una giornata all’insegna dello sport,in cui i bambini si sono cimentati in percorsi psicomotori.

Questi, camuffati per l’appunto a mo di gioco, hanno uno scopo fondamentale nella crescita psico-fisica dei giovani ginnasti che è quello di far apprendere loro gli schemi motori di base che li accompagneranno nel lungo percorso di crescita della Ginnastica Artistica.

