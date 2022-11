Ad Agrigento grande evento. C’è anche il Modica Gospel Choir

Ci saranno anche il Modica Gospel Choir e l’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica al “Together we can rise for peace” l’evento in programma sabato 26 novembre nella Valle dei templi di Agrigento. Un appuntamento di alto contenuto promosso dall’Ambasciata del Belize presso la Santa Sede in collaborazione con la Diocesi di Agrigento, il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi e dalla locale amministrazione comunale. L’appuntamento, dalle 16, sarà presso il tempio della Concordia con il Modica Gospel Choir”. Seguirà la rappresentazione dell’opera teatrale “Al passo coi templi – Il risveglio degli dei” di Marco Savatteri.

Prevista anche la passeggiata dei bambini russi e ucraini emigrati verso il tempio della Concordia.

Ci sarà anche spazio per una cena servita dalle autorità e dalle personalità presenti. Poi iil saluto delle cariche istituzionali, l’accensione del tripode con il fuoco dell’accoglienze e della pace da parte dei bambini sotto il tempio della Concordia e la cena preparata dagli studenti dell’Alberghiero modicano.

Il Modica Gospel Choir è stato fondato nel maggio 2018, frutto del Laboratorio «Let’s sing Gospel!» tenuto dal modicano (trapiantato a Torino da circa 40 anni), il M° Aurelio Pitino (già director del coro Anno Domini Gospel Choir di Torino ) fa parte del «Let’ssing Gospel Connection», una Community Nazionale di cori (Torino, Asti, Milano, Ferrara, Cervia, Roma, Napoli, Ischia, Bari, Agrigento) fondata e diretta sempre dal M° Pitino.

Dal 2018 il coro è sapientemente diretto dal M° Giorgio Rizza.

I componenti del Modica Gospel Choir sono, a cominciare dalla sezione dei Soprani, Ausilia Viola, Patrizia Armenia, Mariuccia Di Raimondo, Marcella Bonomo, Patrizia Candiano, Marina Cassarino. I Tenori: Giorgio Di Raimondo,Tony Gagliolo, Guido Cicero. I Contralti: Tiziana Garofalo, Marina Lorefice, Maria Grazia Rendo, Mariaclara Leone, Carla Barone, Sara Terranova.

Per l’occasione di questo grande evento il Modica Gospel Choir si arricchisce con il coro Agrigento Gospel Choir e sono: Agata Aquilina (selezionata a The Voice nella squadra della cantante Dolcenera) Carmen Zito, Enza Bono e Gaetano Parisi, tutti di Ribera.