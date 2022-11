Calcio, Eccellenza. Il Modica ne fa cinque ai cugini del Comiso

Modica Calcio 5

Città di Comiso 0 Marcatori: pt’ 8′ Scrugli, 15′ Falco (rigore), 22′ Prezzabile, 44′ Prezzabile, st 2′ Prezzabile Modica Calcio: Giuseppe Misseri, Scrugli, Butera (22′ st Riela), Salvatore Misseri (7′ st Carpinteri), Vindigni, La Cognata (16′ st Sigona), Lorenzo, Coria, Agodirin (27′ st Pandolfo), Falco, Prezzabile (5′ st Musso). A disp: Incatasciato, Terranova, Agosta, Abbate. All. Giancarlo Betta. Città di Comiso: Garçia, Campailla, Saporito, Diara, De Zan, Mattia Balba, Daniele Balba (1′ st La Cognata), Mascara, Castillo (27′ st Cavallo), Diallo (7′ st Di Giacomo), Bojang. A Disp: Rimmaudo, Greco, Burgio, Gurrieri, Blanco, Tomasello. All. Andrea Menghini. Arbitro: Andrea Prencipe di Tivoli Note: Espulso Garçia a fine primo tempo.

Finisce 5-0 il derby ibleo tra Modica e Comiso giocato al “Vincenzo Barone”, lo stesso stadio dove qualche settimane fa i verdearancio avevano eliminato i padroni di casa dalla Coppa Italia. Protagonista assoluto Prezzabile, autore di una tripletta che gli ha consentito di portare il pallone a casa, ma, soprattutto, di un gol-capolavoro al 47’ del primo tempo. Il Comiso non è pervenuto, se vogliamo utilizzare una frase classica. Il primo gol della partita lo segna il terzino Struglio, alla sua prima rete con la maglia rossoblu. Al 16’ il raddoppio modicano con Falco che ha trasformato un calcio di rigore. Poi la sagra di Prezzabile che prima triplica il vantaggio locale poi trova la rete di fine tempo per completare la sua prestazione all’inizio della ripresa. della stagione per il terzino Scrugli, al 16 Falco su rigore, palla da una parte portiere dall’altra, 47′ gol capolavoro Prezzabile che vede il portiere del Comiso fuori dai pali e da metà campo calcia un preciso pallonetto che infila l’estremo difensore verdearancio. Al 1’ della ripresa il suo terzo gol.

RISULTATI 11^ Giornata

Santa Croce – Virtus Ispica 1. – 0

Acicatena – Nuova Igea 1. – 2

Real Siracusa Belvedere – Mazzarrone. 0 – 0

Jonica – Leonzio 0 – 2

Milazzo – Siracusa 1 – 1

Palazzolo – Roccacquadolcese 0 – 0

Modica – Comiso 5 – 0

Nebros – Taormina 1 – 2

CLASSIFICA

Igea Virtus 25

Taormina 24

Modica 23

Acquadolcese 21

Nebros 19

Siracusa e Leonzio 17

Real Siracusa Belv 15

Jonica 15

Santa Croce 14

Mazzarrone 12

Milazzo 10

Comiso 10

Virtus Ispica 9

Palazzolo 6

Acicatena 4

Salva