Calcio, Serie D. S.M. Cilento- Ragusa all’ultimo gol

Santa Maria Cilento-Ragusa: 3-4

Marcatori: 17′ Campanella, 19’ Vitelli, 23’ Bonanno, 44’ Cacciola, 46’ Vitelli; st 26’ Tandara, 46’ Randis

Santa Maria Cilento: Grieco; Diop, Campanella, Morlando; Ferrante (58′ Johnson), Coulibaly, Pane, Coulibaly, Ventura, Cuzzilla (58′ Capozzoli); Tandara, Bonanno. A disp.: Fezza, Ferrigno, Tortora, Ziello, D’Auria, De Mattia, D’Avella. All. Di Gaetano.

Ragusa: Busà; G. Strumbo (30′ Falla), Ferretti, D. Strumbo; Vitelli (74′ Napoli), Meola, Valenca, Iseppon (68′ Laplace), Cacciola; Catalano (79′ Varela), Randis. All. Raciti.

ARBITRO: Giordano di Matera

Un gol al 1’ di recupero del solito Randis regala un importante successo ad un Ragusa mai arrendevole al “Carrano”. Quarto successo esterno per la compagine iblea, nono gol stagionale per Randis, bravo concretizzare un assist in area di Varela. Parte bene il S. M. Cilento con Coulibaly che al 12’ impegna Busà a terra. Al 17’ incursione di Pane sulla sinistra cross al bacio per Campanella che fa secco Busà. Passano 2’ e Vitelli trova un tiro da fuori che finisce nell’angolo. E’ pari ma sl 23’ ancora Pane, il migliore dei giallorossi, pennella un pallone in area sul quale si avventa Bonanno ed è il 2-1. Il Ragusa non si scompone e continua a giocare. Sul finire di tempo punizione di catalano dalla destra, palla sul secondo palo dove Iseppon incoccia ma prende la traversa, palla dall’altro lato dove entra Cacciola e mette in rete. Il Ragusa non si ferma e va al riposo in vantaggio. Ancora un cross di Catalano dalla sinistra, Vitelli entra da destra e di testa mette nell’angolo. Nella ripresa padroni di casa in pressione e pari al 26’ con Tandara. Il neo entrato Capozzoli mette una palla in area, l’attaccante controlla di petto mete a terra, si gira e pareggia. La partita è apertissima, il Ragusa non si fa premere più di tanto e ribatte colpo su colpo. In pieno recupero palla di Varela dalla sinistra in area per il tocco assassino di Randis ed è vittoria.

I risultati della 12ma giornata di andata (20 nov. 2022):

Castrovillari-Trapani: 3-0

Acireale-Vibonese: 0-0

Sant’Agata-Paternò: 1-0

Cittanova-Locri: 2-2

Lamezia-Catania: 1-1

Aversa-S. Luca: 1-2

Sancataldese-Licata: 0-0

Canicattì-Mariglianese (rinviata a merc. 30)

La classifica:

Catania 32

Lamezia 22

Vibonese 21

Ragusa 20

Locri 19

Sant’Agata 18

Castrovillari 18

Licata 16

San Luca 15

Aversa 15 **

Trapani 15*

Paternò 13

S.M. Cilento12*

Canicattì 12*

Acireale 12

Sancataldese 12

Cittanova 9

Mariglianese 3*

** due partite in meno

*una partita in meno

