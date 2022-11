Basket. Passalacqua Ragusa passa a Faenza, buona la prima di coach Lardo

Buona la prima della gestione di coach Lino Lardo sulla panchina della Passalacqua Ragusa di basket. E’ stata una squadra dalla grande voglia di rivalsa quella vista sul parquet di Faenza, che ha preso le redini dell’incontro sin dai primi minuti partendo subito bene e acquistando fiducia e che, diversamente da quanto era accaduto fino a questo momento della stagione, non ha mollato fino alla fine, gestendo con maturità e sagacia fino al risultato finale che alla sirena si è assestato sul 48-73. Ben quattro le giocatrici ragusane in doppia cifra: Anigwe (anche in doppia doppia), Romeo, Hampton e Attura e minuti anche per le giovani Di Fine e Olodo. Ragusa va dunque alla sosta delle nazionali aggiungendo due meritati punti in classifica e con il morale ritrovato: tutto quello che serviva ad un ambiente che doveva ricaricarsi. “Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra – commenta coach Lino Lardo – abbiamo iniziato bene e questo ci ha dato sicuramente fiducia e ci ha fatto giocare con più vigoria soprattutto in difesa. Queste ragazze hanno dimostrato di compattarsi in un momento che non era facile. Ma già in questi giorni di allenamento avevano voglia di riscattarsi e questo lo avevo visto. Quindi più che parlare di tattica, perché ci sono certamente tante cose da mettere a posto, la cosa importante è stata proprio l’atteggiamento giusto”. Con Romeo e Attura convocate nella nazionale senior, Consolini nel 3×3 e Anigwe nella nazionale inglese, le altre svolgeranno un periodo di allenamenti personalizzati. Quindi il gruppo al completo si ritroverà mercoledì 30 novembre, per preparare la gara interna con Bologna. “Questa pausa ci serviva – conclude Lardo – si può resettare un po’ e conservare il ricordo di questa buona partita. Un risultato che era un regalo da fare ai nostri tifosi che già sento molto appassionati e presenti”.

