Volley B2 femminile, Caltanissetta batte l’Ardens Comiso

La Logos Ardens Comiso è stata sconfitta dalla Traina srl Caltanissetta. La partita si è disputata sabato al PalaCannizzaro di Caltanissetta, la squadra di casa si è imposta con il punteggio di 3-0 (parziali: 25 – 15; 25 – 18; 25 – 14). Le atlete comisane hanno lottato con impegno e coraggio in una sfida molto impegnativa, contro una squadra costruita per la promozione in B1, senza però riuscire ad impensierire la squadra di casa.

Con questa gara la Traina Caltanissetta conquista il primato in classifica, con 19 punti, ma la classifica della settima giornata si conoscerà solo dopo le gare in programma per oggi. La Logos Ardens, invece, scende in zona retrocessione, con cinque punti in sette partite occupa ora il quart’ultimo posto.

Per l’Ardens, dunque, sarà necessario ritrovare il risultato e la fiducia nei propri mezzi, in attesa di poter avere tutto il roster a disposizione. Finora, non è mai accaduto a causa dei vari infortuni. L’allenatore Giacomo Tandurella è stato costretto a trovare varie soluzioni rivoluzionando i ruoli di alcune atlete. Domenica prossima, è in programma un’altra gara ostica, contro la Cosedil Zafferana, attuale seconda forza del torneo.

Salva