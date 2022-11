A Scicli. Arrestato 16enne trovato con 32 grammi di hashish

Nella notte di mercoledì scorso i Carabinieri di Scicli hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un minore trovato in possesso di circa 32 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un taglierino, nonché la somma contante di 30 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di spaccio. Il minore, 16 anni, alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto tempestivamente e condotto negli Uffici della Tenenza ove, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente e del materiale necessario per lo spaccio “ambulante”, il tutto opportunamente celato con altro materiale e custodito all’interno di un marsupio. Quanto rinvenuto è stato opportunamente sequestrato e, lo stupefacente, previa campionatura, inviato al laboratorio di analisi dell’ASP di Ragusa per gli accertamenti di rito. L’arrestato è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di Catania, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania. Convalidato l’arresto. Al giovane è stata anche applicata la misura cautelare dell’obbligo di permanenza in casa, vietando contatti, con qualunque mezzo, anche telefonico e telematico e incontri con persone diverse dai familiari.

Salva