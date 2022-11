Il pittore modicano Cicero nell’Enciclopedia d’Arte Italiana

Il pittore modicano Guido Cicero è stato inserito nell’ Enciclopedia d’Arte Italiana. Si tratta dell’unico portale che permette di consultare liberamente e gratuitamente il Catalogo generale degli artisti, Pittori, scultori, incisori e fotografi dal ‘900 ad oggi con le relative quotazioni. E’, insomma, lo strumento ideale per collezionisti ed appassionati d’arte che intendono rimanere sempre aggiornati sui nuovi artisti e sui valori di mercato. Guido Cicero negli ultimi anni ha fatto registrare un’escalation importante, grazie alle sue opere apprezzate non solo in Italia.

Enciclopedia d’Arte Italiana, Catalogo Generale Artisti dal Novecento ad oggi, è una pubblicazione con cadenza annuale edita dall’associazione Enciclopedia d’Arte Italiana, fondata a Milano nel 2009. La missione è tutelare il patrimonio artistico espresso in ambito nazionale di pittura, scultura e fotografia, dall’arte moderna all’arte contemporanea italiana. La prima edizione risale all’anno 2012, sotto la direzione di Alberto Moioli. Vi hanno collaborato critici e storici dell’arte come Philippe Daverio, Roberto Luciani, Dal 2019 il testo dell’edizione è bilingue, italiano-inglese, mentre l’edizione dell’anno 2021 è stata pubblicata in versione digitale a causa della è una pubblicazione con cadenza annuale edita dall’associazione, fondata a Milano nel 2009. La missione è tutelare il patrimonio artistico espresso in ambito nazionale di pittura, scultura e fotografia, dall’arte moderna all’arte contemporanea italiana. La prima edizione risale all’anno 2012, sotto la direzione di Alberto Moioli. Vi hanno collaborato critici e storici dell’arte come Giorgio Di Genova Michela Ramadori , Cesare Sarzini e molti altri. La diffusione bibliografica dei volumi è rivolta ai musei, agli istituti accademici, pinacoteche, scuole e università nazionali e internazionali.Dal 2019 il testo dell’edizione è bilingue, italiano-inglese, mentre l’edizione dell’anno 2021 è stata pubblicata in versione digitale a causa della pandemia di COVID-19 . Nel 2022 per celebrare il decennale della pubblicazione, il volume è stato prodotto di nuovo in formato cartaceo.

