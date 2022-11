Dipendenti comunali Giarratana. Incontro Cisl Fp e Sindaco

Buone notizie per il personale part time del Comune di Giarratana. Arrivano dopo il confronto tra l’Amministrazione comunale e la Cisl Fp. Sul tappeto l’innalzamento dell’orario contrattuale che, dopo il confronto con i rappresentanti della sigla sindacale, è stato accordato dal primo cittadino, Bartolo Giaquinta, presente all’incontro con il vicesindaco, Grazia Fiore. La parte sindacale, invece, era rappresentata dalla componente della segreteria della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Sandra Farruggio, unitamente alle Rsu Teresa Azzaro e Pina Fiore. Il dibattito è stato molto proficuo e improntato, soprattutto, a individuare delle soluzioni ad hoc. “Il sindaco – sottolinea Farruggio – a nome dell’Amministrazione comunale, si è impegnato a fare in modo che, appurata la disponibilità delle risorse economiche, possa registrarsi questo aumento contrattuale strutturale auspicato da più parti e che ci consentirà di migliorare i servizi del Comune oltre a fornire un’adeguata soddisfazione alle legittime esigenze del personale”. Il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi, aggiunge: “Anche in questo caso, l’impegno del nostro sindacato è volto a rendere il più possibile proficue le relazioni con la controparte così da ottenere risultati di rilievo per il personale. Ricordo che la Cisl Fp ha avviato contrattazioni specifiche, su questo discorso, nei vari enti locali della provincia di Ragusa, e non solo, che hanno, nella maggior parte dei casi, puntato a migliorare la performance del personale dal punto di vista dell’orario. Siamo molto soddisfatti per i risultati conseguiti”.

