Pta Pozzallo. Indetta la gara di appalto

Si è in dirittura d’arrivo per la realizzazione della struttura del Presidio Territoriale di Assistenza) di Pozzallo.

I funzionari dell’UREGA hanno trasmesso all’ASP di Ragusa tutti gli atti dell’importante progetto.

Le offerte delle imprese partecipanti al bando dovranno pervenire entro il 30/12/2022 e l’apertura dei plichi avverrà il 4 gennaio 2023.

I lavori inizieranno entro la prossima primavera e avranno una durata di 390 giorni.

L’importo complessivo dell’opera è di € 2.770.000.

Si ringraziano i funzionari dell’UREGA e dell’ASP di Ragusa per aver rispettato gli impegni assunti con il Comune di Pozzallo.

Il Sindaco

Roberto

