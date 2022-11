Chiavola. Illuminazione San Giacomo. È poco, ma meglio che nulla

“L’Amministrazione comunale di Ragusa ha annunciato una serie di misure riguardanti le contrade periferiche. E tra queste, limitatamente alla pubblica illuminazione, anche per San Giacomo. Tutto ciò, dopo cinque anni di insistenze. Sembra la guerra tra poveri. Ma noi siamo contenti lo stesso, ci reputiamo ottimisti e la prendiamo bene”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, a proposito del fatto che la Giunta municipale intende attivare la pubblica illuminazione in alcune zone della frazione rurale. “Certo, a essere sinceri – continua Chiavola – io già di pubblica illuminazione ne ho vista parecchio a Gatto Corvino così come a Camemi, almeno rispetto a quella che manca a San Giacomo. Ma, appunto, non vorrei che si ingenerassero meccanismi tipici da guerra tra poveri. Ci auguriamo che nella frazione rurale sia illuminata prima di ogni altra cosa la rotatoria principale, completamente al buio, che sorge nel cuore della frazione rurale e poi, via via, tutte quelle aree che risultano fortemente antropizzate e che sono adiacenti alla stessa San Giacomo. Ribadisco: residenti e villeggianti si dicono comunque soddisfatti per questo piccolo passetto in avanti e c’è la consapevolezza che a furia di lamentarsi qualcosa si acquisisce. Insomma, guardiamo avanti e speriamo bene. Ringraziamo sempre anche se, come in questo caso, quello che otteniamo è solo una minima parte di quanto richiesto nel corso di una riunione nel febbraio 2020 in cui erano state illustrate tutta una serie di problematiche al sindaco Cassì. Questo intervento si unisce a quello già attivato in occasione dell’emergenza idrica, con l’utilizzo delle autobotti, emergenza che, purtroppo, non si è ancora del tutto risolta. Auspichiamo, quindi, che possano essere prese in esame tutte le altre istanze del caso”.

