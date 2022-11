Ragusa e Comiso. Nuove assegnazioni di Vice Ispettori di Polizia

Oggi il Questore di Ragusa Giusy Agnello ha ricevuto i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato, vincitori del concorso interno destinato ai dipendenti in possesso di maturata esperienza e specifici titoli, accompagnati dai rispettivi Dirigenti degli Uffici di appartenenza.

Si tratta di quindici qualificati Operatori della Polizia di Stato che, dopo aver frequentato un corso di formazione ed aver superato la fase del periodo applicativo, sono rientrati in servizio presso gli Uffici della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza della provincia con un accresciuto bagaglio di conoscenza tecnica e professionale.

Grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni nei vari settori da cui provengono i nuovi Vice Ispettori e alle opportunità fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con continui miglioramenti in ambito lavorativo, i nuovi Vice Ispettori della Polizia di Stato potranno fornire un rilevante contributo alla collettività.

Hanno raggiunto il prestigioso ruolo di Vice Ispettore per andare a ricoprire diversi incarichi nelle varie articolazioni della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Modica e Comiso, i Vice Ispettori Caruso Salvatore, Di Natale Erman, Giunta Giuseppe, Lisitano Marcello, Lo Faro Maurizio, Marcinnò Vincenzo, Occhipinti Fabio, Raniolo Gianni, Scrofani Giammarco, Spata Carmelo Camilleri Angelo, Di Raimondo M. Rosario, Falconieri Raffaele, Fassari Ignazio, Lorefice Giuseppe.

Dopo il saluto di accoglienza che si è svolto stamane presso la Sala Raciti della Questura, il Questore di Ragusa ed i colleghi della Polizia di Stato della provincia augurano buon lavoro ai nuovi Vice Ispettori, congratulandosi per l’importante traguardo raggiunto.

Salva