Incidente stradale autonomo stamattina intorno alle 7,30 in via Peppino Impastato a Modica. Una Fiat Punto blu condotta da un 18enne, per cause ancora in corso di accertamento, si è cappottata.

Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme. Sul posto il 118 che ha trasportato il 18enne al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”.E’ intervenuta polizia locale che ha effettuato irilievi del caso e gestito il traffico.

