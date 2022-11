Pozzallo, solidarietà. Anonimo dona tv ai bambini del CSR

Un televisore da 32 pollici è il dono ricevuto dai bambini dell’ambulatorio del CSR di Pozzallo.

L’autore ha preferito mantenere l’anonimato, ma questo gesto solidale permetterà ai nostri piccoli pazienti di ingannare l’attesa per la terapia mentre guardano i loro cartoni preferiti- ha dichiarato la Dott.ssa Di Falco, Direttore Sanitario dei centri della provincia. Il CSR eroga trattamenti di riabilitazione neuromotoria e neuro psicomotoria in favore di adulti e minori, e di recente terapie cognitivo comportamentali ABA. E sono proprio loro, i più piccoli , a cui il misterioso benefattore ha fatto recapitare, in anticipo, un bellissimo regalo di Natale.

