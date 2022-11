Armocromia: ad ognuna la sua stagione

Una cosa che non passa mai di moda è, paradossalmente, la moda. Per quanto si possa evolvere, ed a volte prendere strade discutibili o che non vengono comprese subito, il saper coordinare vestiti, colori ed accessori è un must per chi desidera apparire sempre bella oltre che ben vestita.

Lo studio del colore e delle tonalità di pelle e vestiti più indicato per una determinata persona prende dunque il nome di armocromia la quale, a sua volta, “divide” le persone a seconda delle stagioni (primavera, estate, autunno ed inverno).

Con i test armocromia online è, infatti, davvero semplice effettuare tale “catalogazione” tenendo conto di fattori come il sottotono della pelle, l’intensità, il valore ed il contrasto, ma quali sono le caratteristiche principali di queste stagioni? Scopriamolo assieme!

Primavera

E naturalmente da dove cominciare se non da una delle stagioni più romantiche ed iconiche dove la natura, ora in fiore, si risveglia e per l’aria si sparge il delicato profumo della vita che rinasce?

In tutto questo paradiso bucolico chi ha la pelle chiara o media, soprattutto se “condita” da capelli rossi e occhi chiari, ha una scelta di colori che vede in testa quelli più caldi e luminosi quali rosso, viola, lime e così via che garantiscono uno splendore naturale dell’intera figura. Ovviamente c’è primavera e primavera, al pari delle altri stagioni, dato che questa si divide in chiara, calda, brillante ed assoluta.

Estate

Dopo la primavera arriva l’estate il cui caldo sole si porta via tutto il freddo residuo e fa tirare fuori dagli armadi magliette a maniche corte, abiti leggeri e fa partire per le tanto sospirate ferie.

In questo momento di “leggerezza” chi si trova particolarmente a proprio agio sono le pelli più delicate e chiare, che sfiorano il madreperla, incorniciate da capelli biondi di tutte le tonalità ed occhi che vanno dall’azzurro al nocciola. Alcuni colori sono simili a quelli della primavera, ma qui vediamo le sfumature blu e grige. Da non dimenticare poi che tale estate si divide in chiara, fredda, tenue ed assoluta.

Autunno

Le foglie cominciano a cambiare colore e le temperature si abbassano al pari della tonalità dei colori che oscilla tra arancio, blu scuro, marrone, verde bosco, avorio e giallo in modo tale che, anche in questo modo, si “evochi” il mood autunnale.

Stagione perfetta per chi ha una pelle chiara e gli occhi castani, praticamente il massimo per far spiccare con ancora più personalità tale palette di colori, essa si distingue poi in autunno caldo, profondo, tenue ed assoluto.

Inverno

Ultima stagione dell’anno che si contraddistingue per un ulteriore abbassamento delle temperature e per l’arrivo della bianca neve che tutto copre.

In tale quiete invernale è ovvio che spicchino di più le pelli olivastre ed i capelli neri. I colori del vestiario, invece, passeranno invece da nero a bianco passando per molte vie “intermedie” quali grigio perla, rosa, celeste ed ovviamente ghiaccio in combinazione con le temperature. Infine vi ricordiamo che anche questo inverno si divide in più sfumature ed intensità quali brillante, profondo, freddo ed assoluto.

