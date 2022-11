Incidente sulla Vittoria-Acate. Ferito un docente

Un’autovettura station wagon si è ribaltata sulla Vittoria-Acate ed il suo conducente è rimasto ferito. Si tratta di un docente acatese di 40 anni, che è stato ricoverato all’Ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Il sinistro è avvenuto venerdì. L’uomo al volante del veicolo, per cause da accertare, dopo avere evitato l’impatto con un’altra macchina, ribaltandosi più volte e terminando la corsa incontrollata contro un palo. L’uomo, politraumatizzato, è stato subito soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Vittoria. Le condizioni sono gravi, ma per fortuna il 40enne non è in pericolo di vita. Non si sono registrati altri feriti e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere la carcassa dell’auto dalla carreggiata. Il traffico veicolare la subito seri rallentamenti. Resta da accertare l’esatta dinamica dell’incidente.

