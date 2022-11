Incidente stradale e lunga fila di auto in Via della Costituzione, polo commerciale di Modica, nei pressi della rotatoria di via Sacro Cuore. Tre i veicoli coinvolti, un’ Opel Zafira, una Ford Fiesta e una Fiat Punto. Sul posto gli agenti del Commissariato e l’ambulanza del 118. uno degli automobilisti è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri”.

