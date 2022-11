Pozzallo, arrivano 216 migranti

216 migranti, salvati dai mezzi della Guardia costiera e della Guardia di Finanza, al largo delle coste siciliane, a 50 miglia nautiche da Portopalo, sono approdati al Porto di Pozzallo.

Il gruppo dei naufraghi, di soli uomini, è stato trasbordato sulle motovedette di soccorso da un barcone in difficoltà per le condizioni meteo marine, prima di essere trasferiti nella cittadina marinara iblea. I migranti sono solo uomini adulti come conferma il dottor Angelo Gugliotta della Misericordia di Modica.

Molti i casi di ipotermia trattati subito nelle 2 ambulanze della Misericordia e della Crce Rossa Italiana. Nessun ricovero al Pronto Soccorso.

