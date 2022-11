Calcio, domenica Modica in trasferta a Lentini. Rientra Falco

“Siamo chiamati ad affrontare una partita complicata contro quella che ritengo che sia la squadra più forte, dal punto di vista d’organico, della categoria”. Lo dice il tecnico rossoblu, Giancarlo Betta alla vigilia del match della giornata di campionato vede il Modica Calcio dover affrontare la Leonzio, domani alle 14.30, la trasferta all’ “Angelino Nobile” di Lentini.

“La sconfitta di domenica scorsa – continua Betta – brucia ancora ed abbiamo trascorso una settimana con l’amaro in bocca, ma la trasferta di Lentini arriva nel momento giusto per potere riprendere subito il cammino interrotto. Siamo dispiaciuti ma assai motivati. Quello che ho visto nei ragazzi, questa settimana, è stata la voglia di risalire. Abbiamo qualche giocatore non al 100% ma – prosegue il tecnico rossoblu – recuperiamo Falco e sappiamo che è un elemento molto importante per noi. Loro sono una squadra assai forte, ma noi siamo il Modica Calcio. Giocheremo in uno stadio che gratifica chi scende in campo e motiva tanto, soprattutto perché saremo dinanzi ad un pubblico caldo che segue sempre la squadra di casa. Tutti questi – conclude Betta – sono stimoli che ci serviranno, ne sono certo!”.

Ecco i ventuno atleti convocati per la trasferta della decima giornata di campionato contro la Leonzio.

Portieri:

Incatasciato, Giuseppe Misseri

Difensori:

Agosta, Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Sigona, Scrugli, Vindigni.

Centrocampisti:

Coria, Salvatore Misseri, Pellegrino, Prezzabile, Sangarè.

Attaccanti:

Agodirin, Falco, Lorenzo, Micoli, Pandolfo

Salva