Chiaramonte Gulfi. In corso 5^ edizione di “Olio e nonS’Olio”

È in corso la 5^ Edizione di “Olio e nonS’Olio”, manifestazione in cui il centro montano dell’entroterra Ibleo renderà omaggio a quello che è considerato da tutti l’oro verde e rappresenta tutto il territorio: l’olio extra vergine d’oliva Monti Iblei. Iniziato ieri 11 novembre durerà fino a domenica 13 novembre.

Una tre giorni ricca di eventi tra convegni, degustazioni di piatti tipici del territorio e visite guidate che avranno come filo conduttore l’olio DOP dei Monti Iblei.

La kermesse è curata dal Comune di Chiaramonte Gulfi e dalla Regione Siciliana e avrà come partnership il Consorzio Chiaramonte.

Si è iniziato ieri Venerdì 11 alle ore 17,00 nella Sala “Sciascia” con lo Showcooking e il Seminario “Olivicoltura: alimentazione e ambiente”. Dalle ore 20,30 alle ore 22,00 si è proseguito con le tre Masterclass dedicate a Olio, Vino e Birra condotte da esperti del settore. Al Teatro “Leonardo Sciascia” la Masterclass dedicata all’Olio, alla Società Operaia Vittorio Emanuele quella dedicata al Vino e alla Società Operaia Umberto I la Masterclass dedicata alla Birra.

Per oggi Sabato 12 Novembre dalle ore 8,00 è in programma il Corso di Potatura curato dalla APO Catania e saranno effettuate alcune visite aziendali con degustazioni di prodotti presso le aziende locali, mentre nel pomeriggio sarà la volta della Passeggiata a cura dell’Associazione “Chiaramonte Cammina” e si procederà, successivamente, all’apertura dell’Area Food e degli Stand espositivi in Piazza Duomo, dove sarà possibile degustare alcuni piatti che prevedono l’uso dell’olio Dop Monti Iblei.

Domani Domenica 13 Novembre si aprirà ancora una volta l’Area Food e gli Stand Espositivi “dal Produttore al Consumatore”.

Interessante e da non perdere anche la Gara del “Taglio della Fetta” e la dimostrazione della Spremitura delle Olive con un “Mini Frantoio” , acquistato appositamente per questa manifestazione, e l’apertura della “Sagra dell’Olio”. Nella foto la piazza di Chiaramonte Gulfi dove si svolge la sagra.

