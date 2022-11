Nasce a Comiso il parco letterario Gesualdo Bufalino. Sarà presentato domenica 13 novembre. Grazie a un progetto presentato da Arianna Serena, esperta in management del turismo – spiega Maria Rita Schembari – sul quale abbiamo lavorato in questi ultimi mesi, saremo inseriti nella rete dei parchi letterari, 33 in tutta Italia di cui tre in Sicilia compreso quello di Bufalino che presenteremo domenica. Far parte di una rete nazionale e internazionale – ancora il sindaco di Comiso – acquisendo e condividendo competenze strategiche maturate nelle varie realtà italiane ed europee, ci consentirà di rilanciare progetti che finora sono rimasti solo esperienze limitate nel tempo, mentre il mercato e la globalizzazione viaggiano a velocità di sviluppo e di evoluzione tecnologica che oggi richiedono una visione programmatica più stabile anche se elastica. Avere un parco letterario e essere inseriti in una rete farà sì che diventi fondamentale considerare anche il punto di vista imprenditoriale per cui il territorio è una fonte economica non rinnovabile e quindi da proteggere. Un esempio quindi di sviluppo sostenibile che coinvolga e leghi le realtà produttive e culturali attraverso la promozione e l’esperienza turistica. Un approccio- spiega il sindaco – che integri il turismo culturale alla conservazione dei beni culturali e dell’ambiente, mettendo in risalto la stretta relazione fra sviluppo turistico, crescita economica e conservazione del patrimonio culturale ed ambientale, essenziale per la promozione di forme di turismo responsabile. E’ un progetto ambizioso – conclude Maria Rita Schembari – che, attraverso il marketing territoriale a breve e medio termine, può divenire un punto nodale dell’incoming turistico”.

Il parco letterario Gesualdo Bufalino, sarà inaugurato, presentato e spiegato nei suoi minimi particolari, come si diceva, domenica 13 novembre presso la Fondazione Gesualdo Bufalino di Comiso, alle 18.

Ospiti il dott. Giuseppe Digiacomo, presidente della Fondazione Gesualdo Bufalino, il dott. Stanislao de Marsanich, presidente della rete de I Parchi Letterari, la dott.ssa Luana Alita Micheli e il prof. Giovanni Capecchi, presidente del TULE, Centro per il Turismo Letterario, professore di letteratura italiana e del Corso di Laurea Made in Italy, cibo e ospitalità (MICO) dell’ Università per stranieri di Perugia, presidente del Parco Letterario Policarpo Petrocchi di Castello di Cirglio (Pt)

