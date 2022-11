ARS. Gaetano Galvagno è il nuovo presidente

Gaetano Galvagno, di Fratelli d’Italia, è il nuovo presidente dell’Assemblea Rregionale Siciliana. E’ stato eletto alla seconda votazione. Succede a Gianfranco Miccichè. L’elezione è stata accolta con un’ovazione a Sala d’Ercole.

Galvagno, 37 anni, è stato eletto con 43 preferenze, sette in più del quorum necessario (36 voti). E’ il più giovane della storia dell’Ars. 37 anni, è stato eletto con 43 preferenze, sette in più del quorum necessario (36 voti). Galvagno è alla seconda legislatura. Originario di Paternò è laureato in Economia. Nella precedente legislatura è stato deputato segretario, vicepresidente della commissione Bilancio all’Ars e componente dell’Antimafia. È stato tra i primi ad aderire al progetto di Giorgia Meloni e nelle liste di FdI è stato eletto poco più che trentenne all’Ars nel 2017. Uomo di territorio della destra giovanile, dopo gli anni del movimento universitario, Galvagno è diventato un punto di riferimento per le realtà catanese che lo ha premiato alle regionali del 25 settembre scorso con oltre 14 mila preferenze. È molto vicino al presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Anche se Gaetano Galvagno non ha avuto i voti del M5S, che ha votato compatto scheda bianca, auguriamo al nuovo presidente dell’Assemblea regionale siciliana buon lavoro, nella speranza che la nuova legislatura del Parlamento più antico del mondo sia proficua e diretta nell’esclusivo interesse dei siciliani”. Lo afferma Nuccio di Paola, coordinatore regionale del M5S.

