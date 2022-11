Modica. Consegna Mastelli. Organico – prossimità porta a porta

E’ stata avviata la modifica al nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani che prevede l’ampliamento della raccolta domiciliare anche per la frazione organica nel Centro Storico (Modica Alta, Modica Bassa, Dente). I cittadini interessati riceveranno una lettera a domicilio per il ritiro del mastello marrone che può essere comunque ritirato sin da subito presentandosi presso i punti di distribuzione muniti di Carta di Identità e Bolletta Tari. I Punti previsti per la distribuzione sono: Palazzo Azasi il lunedì – mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Mercato ortofrutticolo, martedì – giovedì e sabato dalle 9.00 alle 13.00, esclusi i festivi. L’Amministrazione Comunale di Modica, ha voluto potenziare il servizio con l’obiettivo di aumentare la qualità della raccolta differenziata tramite domiciliarizzazione al fine di rendere più efficace il servizio e cercare di limitare la raccolta stradale solo alle zone di campagna.

