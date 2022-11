Comiso. Al via i lavori ultimo tratto fognario di via Saragat

Consegnati i lavori per la realizzazione dell’ultimo tratto fognario di via Saragat a Comiso. “Un intervento atteso che si inserisce nella visione che questa amministrazione ha del territorio ”. Ad affermarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Cassibba, nonchè vice sindaco, e il sindaco, Maria Rita Schembari.

“Abbiamo consegnato i lavori per l’ultimo tratto fognario di via Saragat – spiega Cassibba – che consiste in circa 400 metri lineari di tubature a norma e che finalmente, dopo anni, daranno la possibilità ai residenti di avere l’allaccio fognario. L’intervento che si andrà a realizzare – ancora il vice sindaco – ha un importo di € 110000,00 e sarà effettuato dall’impresa Edil PA s.a.s aggiudicataria dei lavori. Il RUP è il geom. Giuseppe Cilia. Questo intervento – ancora Cassibba – è uno dei tanti inseriti nel programma di questa amministrazione sui quali, in questi anni, abbiamo lavorato e che ora vedono la loro realizzazione. Questa amministrazione ha progettato e programmato vari interventi al fine di dare un volto nuovo e sostenibile al comune nella sua interezza tramite molteplici opere. Potremmo parlare di ristrutturazione degli istituti scolastici, di efficientamento energetico, di viabilità e di tanto altro. Lavori comunque – conclude Roberto Cassibba – che la città, frazione compresa – attendevano da tempo”.

“L’amministrazione, e quindi l’assessore ai LL.PP, è attenta a 360 gradi a tutte le esigenze sia di grandi opere, sia di quelle che possono sembrare meno evidenti – aggiunge Maria Rita Schembari – ma che tuttavia avvantaggiano quei cittadini che, vivendo nelle zone periferiche della città, non hanno fatto parte, per anni, di quel circuito di servizi finalizzato a fare un salto di qualità, e che sono in realtà di vitale importanza.

Salva