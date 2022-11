Casette per giardino in legno: caratteristiche di abete nordico

Esistono molte tipologie ed essenze di legno che si possono utilizzare per gli scopi più disparati. Quando però si parla di prodotti che devono avere delle caratteristiche superiori, come quelle esposte all’esterno, molte aziende scelgono oggi, come in passato, proprio il legno di abete nordico. Si tratta di una soluzione ottimale perché è un tipo di materiale che vanta diversi punti di forza, come quelli che vediamo insieme qui di seguito.

Resistente e durevole

Il legno di abete nordico si differenzia da altre tipologie per la sua robustezza. Crescendo in zone molto a nord, il legno di abete è in grado di resistere anche alle temperature più rigide. Sebbene l’abete in queste condizioni cresca con una minore velocità rispetto a quanto accade in altri luoghi, il legno diventa più resistente e denso perciò in grado di sopportare ogni situazione avversa. Anche per questo motivo viene scelto proprio il legno di abete nordico per realizzare casette di legno resistenti che durano nel tempo.

Una casetta per esterni realizzata in legno di abete nordico rappresenta un ottimo investimento perché è capace di resistere più a lungo nel tempo. Non subendo l’azione deteriorante di freddo, vento, umidità e sole, il legno conserva più a lungo le sue caratteristiche originali. La casetta resta più bella e più a lungo senza doversi preoccupare quindi della sua durata negli anni a venire.

Certificato e sostenibile

Diverse persone non prestano la dovuta attenzione a tutte le certificazioni di prodotti come le casette di legno per esterno. Utilizzando invece solo ed esclusivamente abete nordico certificato significa che la qualità è molto alta e garantita. Questo legno di abete nordico proviene solo ed esclusivamente da foreste controllate gestite in maniera da evitare e prevenire la deforestazione. Allo stesso tempo, il programma che gestisce le foreste di abete nordico, si impegna per la conservazione degli habitat e della biodiversità.

È sempre una buona idea utilizzare delle strutture in legno anche per il giardino perché si tratta di un materiale sostenibile che rispetta la natura e l’ambiente. Queste caratteristiche spiccano ancora di più se si fa un confronto con altri materiali normalmente utilizzati per gli esterni come possono essere la plastica o il metallo.

Massello e non laminato

A chi è capitato di iniziare a informarsi in merito a casette in legno per l’esterno e il giardino, può essersi trovato un po’ impreparato in merito alla dicitura legno massello. Bisogna prestare particolare attenzione a questo aspetto perché fa un enorme differenza. Se una casetta di legno è realizzata con il massello, significa che la doga è costituita da un pezzo intero, senza invece che siano presenti altre soluzioni che fanno venire meno qualità e resistenza.

Significa che bisogna stare ben alla larga da casette di legno realizzate con altre soluzioni come il laminato, il truciolare, il compensato realizzate con parti e fibre di legno incollate e termo pressate insieme. L’esposizione agli agenti esterni può rompere e separare questi materiali, cosa che invece non succede al legno massello di abete nordico che è di qualità eccelsa.

