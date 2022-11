ONU. A tutta velocità verso l’inferno climatico

“Il nostro pianeta si sta rapidamente avvicinando a un punto di svolta che renderà irreversibile il caos climatico. Le temperature globali continuano ad aumentare e l’umanità non avrà altra scelta: cooperare o perire” ha affermato Antonio Guterres, nell’apertura della conferenza sul clima COP27 nella città egiziana di Sharm el Sheikh. Siamo sulla strada per l’inferno climatico con il piede sull’acceleratore”, ha detto. Di fronte a questa prospettiva Guterres ha chiesto un patto storico tra economie sviluppate ed emergenti, che prevede di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi, accelerare l’erogazione di fondi dalle prime alle seconde e promuovere la transizione energetica. Peccato che i due più grandi inquinatori, Cina e India, fossero assenti. “Le attuali crisi energetiche non possono essere una scusa per fare marcia indietro” ha aggiunto. Alludeva forse ai due paesi defilati che hanno fatto orecchie da mercante? Guterres ha anche lanciato un appello a favore di un fondo internazionale per i danni e le perdite causate del cambiamento climatico, un tema inserito nell’agenda della COP27 e che promette “duri” negoziati tra i paesi più industrializzati e storicamente inquinanti, e i paesi in via di sviluppo. Ha inoltre invitato la comunità internazionale a promuovere l’uso delle fonti di energia rinnovabile. Già, la terra scotta, almeno fino a quando le future generazioni, nei secoli, non saranno costrette a fare i conti con un periodo glaciale e il successivo interglaciale più mite. I corsi e ricorsi storici della Terra.

Salva