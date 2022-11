Volley. L’Ardens Comiso sconfitta a Misterbianco dal Cus Catania

La Logos Ardens è stata sconfitta ieri sera sul campo di Misterbianco. Una sconfitta netta che ha lasciato l’amaro in bocca. Il Cus Catania ha dominato nei tre set (parziali: 25 – 15, 25 – 14, 25 – 12) e l’Ardens non è ma apparsa in grado di tenere testa alle avversarie.

«È stata una brutta gara – ha commentato l’allenatore Giacomo Tandurella – la squadra è apparsa senza personalità, abbiamo subito in tutti i fondamentali la formazione avversaria. Abbiamo sofferto molto in recezione, non siamo riusciti mai a entrare in gioco. Non riesco a spiegarmi cosa sia accaduto: avevamo preparato bene la partita in settimana, la squadra, dopo due successi consecutivi, aveva ritrovato la fiducia nei propri mezzi. Non è bello perdere in questo modo e con questo gap. La nostra avversaria era ben costruita, ben amalgamata, con atlete di esperienza, mature, ha fatto dell’esperienza la sua migliore arma. Ma era una squadra alla nostra portata e noi abbiamo certo perso un’occasione per disputare una buona gara e fare risultato»

