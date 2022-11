I Rangers di Monterosso Almo a Messina per esercitazione di PC

Monterosso Almo.

Alcuni volontari dell’ Associazione Rangers Europa – protezione Civile di Monterosso Almo si sono recati a Messina per partecipare ad un’importante esercitazione che si tiene in questi giorni, dove sarà simulato un terremoto nello stretto di Messina di Magnitudo 6.0.

Gli uomini dei vigili del fuoco e della Protezione Civile, infatti, sono impegnati in queste ore nell’esercitazione “Sisma dello Stretto 2022” con l’obiettivo di testare la risposta operativa del servizio nazionale di protezione civile in caso di un evento sismico, in un’area ad alta pericolosità. Nelle simulazioni di intervento le forze dell’ordine saranno impegnati nei diversi scenari emergenziali predisposti. A Reggio Calabria presso la ex Caserma 208, nella zona adiacente l’ospedale Morelli, verranno simulate manovre di soccorso a persone bloccate sotto le macerie ed il salvataggio di una persona disabile con specifiche necessità. Nella zona dell’ex ospedale Margherita di Messina saranno effettuati interventi tra le macerie con l’impiego di personale USAR (Urban Search and Rescue). A Milazzo alcune sezioni della colonna mobile regionale dei vigili del fuoco verranno imbarcate sulla nave Diciotti della guardia costiera, in direzione porto di Messina, in modo da poter aggirare potenziali criticità che potrebbero verificarsi sulla viabilità stradale della statale 113. Importanti anche le attività per la tutela del patrimonio artistico italiano presente nelle aree interessate dalla simulazione. Al museo nazionale di Reggio Calabria saranno effettuate operazioni di recupero e messa in sicurezza di beni culturali presenti all’interno del polo museale; a Messina un team dei vigili del fuoco opererà per mettere in sicurezza alcuni manufatti di interesse storico – artistico presenti all’interno del Forte San Salvatore. Per i soccorritori del corpo nazionale verrà allestito un campo base nella zona industriale del comune di Campo Calabro. Nella foto il gruppo dei Rangers Europa di protezione civile di Monterosso presenti a Messina all’esercitazione.

