Monterosso Almo. Gli studenti alla Festa dell’Unita’ Nazionale

La scuola di Monterosso Almo ha partecipato alla manifestazione in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate.

Gli studenti sventolando le bandiere tricolori hanno formato un colorato corteo che con in testa le autorità civili, militari e religiose è partito da piazza San Giovanni e si è diretto in piazza Rimembranza dove è stata posta una corona di alloro ai piedi del monumento ai caduti di tutte le guerre.

L’assessore a servizi sociali del Comune Mariano Dibenedetto nel suo intervento ha ricordato il perché di questa manifestazione, invitando a riflettere sulle tante guerre in corso e sulle drammatiche conseguenze.

L’assessore alle risorse educative del Comune Giuseppina Carnibella ha sottolineato l’importanza del senso di comunità come antidoto ad ogni forma di guerra.

Angelo Schembari, in rappresentanza della scuola, ha contestualizzato lo scenario geopolitico degli anni della Grande Guerra citando il tributo della Sicilia con 44.544 caduti, della provincia di Ragusa con 3.552 caduti e di Monterosso con 113 caduti.

Dopo gli interventi delle autorità, gli studenti della scuola primaria e della scuola media hanno letto alcune significative poesie e lettere dal fronte.

Particolarmente emozionanti sono stati i momenti in cui il coro della scuola media ha cantato l’inno di Mameli e i bambini della scuola dell’Infanzia hanno intonato la canzone dal titolo “Io Cittadino”.

Ha concluso la manifestazione la preghiera per l’Italia recitata dall’arciprete Don Giuseppe Antoci. Nelle foto un momento della manifestazione a Piazza Rimembranza.

