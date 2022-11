Calcio. La Virtus Ispica anticipa a sabato gara con il Real SR

Scende in campo domani la Virtus Ispica che, per la nona giornata del campionato di Eccellenza, girone B, troverà ad aspettarla un Real Siracusa assetato di punti che, soprattutto dopo la sconfitta in quel di Comiso, cercherà in tutti i modi di rifarsi. “Sì, lo sappiamo – dice il tecnico dei giallorossi, Giuseppe Trigilia, con riferimento alla partita in programma a partire dalle 15 – troveremo, ad attenderci, una squadra con il coltello tra i denti. Che cercherà di fermarci e di renderci la vita difficile. Noi arriviamo dal successo di domenica scorsa con l’AciCatena e dobbiamo cercare di fare tesoro di tutte le energie positive che quei tre punti ci hanno fornito anche se non è stata una settimana entusiasmante dal punto di vista degli allenamenti. In ogni caso, dovremo dare testimonianza della nostra capacità, del nostro essere gruppo, della voglia di rivalsa che abbiamo dopo le prime giornate di campionato in cui abbiamo cercato di trovare la giusta quadratura del cerchio. Sono fiducioso nelle risposte che avrò dei ragazzi che hanno dato sempre grande testimonianza del fatto di tenere a questa maglia, anche nei momenti meno semplici. Mi attendo risposte di un certo tipo a fronte di un avversario che, dal punto di vista della caratura tecnica, non si discute e che è abituato da tempo a militare in questa categoria. Dovremo cercare di fare la nostra onesta prestazione e chissà che non possa venirne fuori qualche sorpresa”.

Salva