M5s Ragusa. Ripavimentazione Via Fieramosca: “Accolta nostra richiesta”

La ripavimentazione di un lungo tratto di via Fieramosca a Ragusa ancorché, in alcuni punti, non per tutta l’estensione della carreggiata, si può considerare il riscontro, in ritardo di quasi un anno, a quella petizione che, attraverso il capogruppo Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, fu animata da circa cinquecento persone per evidenziare tutta una serie di disagi lungo la via in questione.

“Che, tra l’altro – dice ora Firrincieli – non era stata inserita nel piano di ripavimentazione cittadina se non in maniera indiretta essendo questo intervento legato al progetto del sottopassaggio della metroferrovia in prossimità della nuova rotatoria di contrada Cisternazzi, con tempi decisamente più lunghi rispetto a quelli prospettati dall’assessore considerato che, ancora oggi, i lavori dell’opera pubblica in questione non sono iniziati. Quindi, si deve a quella iniziativa, propugnata dal sottoscritto e resa possibile dalla partecipazione dei residenti, se oggi i lavori di una parte di via Ettore Fieramosca sono tuttora in corso, facendo sì che la situazione possa tornare al più presto verso l’ordinarietà. Una cosa è certa. Non so cosa sarebbe accaduto allo stato attuale se non ci fossimo fatti portavoce di quelle istanze, se non avessimo perorato la legittima causa dei residenti. Ci sono anche altre cose che andranno sistemate in zona, ma questo è già un primo passo che ci consente di guardare al futuro con maggiore fiducia rispetto ad alcune prospettive di miglioramento della vivibilità”.

Salva