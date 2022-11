Ragusa in Movimento. “Campagna elettorale, noi ci siamo”

Ci siamo anche noi. Anche noi vogliamo dare il nostro contributo di idee. Per rendere ancora migliore la nostra città, per ancorarla alle sfide del futuro, per farla passare indenne dal guado della storia che, in questa fase, tra pandemia e caro energia, sta mettendoci tutti a dura prova. Anche noi cercheremo di fornire il nostro punto di vista alla campagna elettorale per le amministrative di Ragusa, sapendo che le nostre visioni sono legate ai principi di sovranità popolare, libertà, democrazia, giustizia e solidarietà sociale. Sulla base di questo percorso, cercheremo di assicurare il nostro supporto a una città che dovrà essere in grado di rispondere sempre di più alle sfide degli anni Venti del Duemila”.

E’ quanto afferma il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, che, nell’ultimo decennio, ha operato sul territorio cittadino, lanciando proposte, formulando idee, denunciando le cose che non vanno. “Il nostro gruppo – continua Mario Chiavola – ha ben chiaro in mente che cosa fare per il prossimo futuro. E, soprattutto, quali sostegni garantire a quella parte della cittadinanza che, fiaccata dalla crisi economica, ha sempre più bisogno. Riteniamo che la politica sia chiamata a dare risposte concrete, è essenziale muoversi nella maniera più adeguata al fine di assicurare risposte alla cittadinanza. Non ci sono dubbi. Ci sono tutte le premesse per fare un buon lavoro, per rinnovare il nostro impegno, da soli o con compagni di viaggio a cui ci affiancheremo nel corso di questa che si annuncia come una stimolante campagna elettorale. Guardiamo con molto interesse alle scelte che saranno fatte dal Governo nazionale guidato da Giorgia Meloni. Aspettiamo di capire quale sarà l’indirizzo che bisognerà dare agli anni a venire. Ma affinché questo accada sarà necessario puntare su un’Amministrazione che raccolga tutte queste esigenze, che faccia tesoro di questi stimoli. Riteniamo che ci siano le condizioni per potere portare avanti un progetto politico di ampio respiro. Noi, lo ribadiamo, ci siamo”.

