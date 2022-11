Avimecc Volley Modica torna in palestra dopo Sabaudia

Ritorno in palestra per l’Avimecc Volley Modica, che dopo il successo di domenica scorsa su Sabaudia da oggi si concentra sulla trasferta in Puglia sul campo dell’Aurispa Libellula Lecce.

Quello di domenica al “PalaRizza” è stato l’ennesimo successo che ha messo in evidenza la bontà del roster modicano, che nei momenti più difficili si è ricompattato e con una reazione d’orgoglio ha scalato una “montagna” con un finale da grande squadra che è stata capace di riprendere per i “capelli” una gara che prima è stata dominata e poi per qualche errore di “gioventù” stava per essere compromessa.

Sulla vittoria su Sabaudia si è anche vista in maniera molto eloquente la “mano” di coach D’Amico e del suo staff che ha “pescato” dalla panchina, ottenendo i risultati che si aspettava.

“Con Sabaudia – spiega Enzo Di Stefano – è stata una gara difficile. Sapevamo che a differenza del campionato scorso era una squadra più attrezzata con giocatori anche di serie superiore, ma noi siamo stati bravi in chiusura dei parziali finali a portare a casa un successo a mio avviso meritato. Sabaudia è partita forte, nonostante fossero mancanti di qualche elemento, noi abbiamo commesso qualche errore in più in battuta e qualche break che poteva arrivare prima nei momenti decisivi, ma poi anche i ragazzi chiamati a dare una mano dalla panchina sono stati fondamentali e con il loro ingresso positivo in campo hanno cambiato le sorti del match. L’andamento del match – conclude il vice di Giancarlo D’Amico – ci fa capire quanto sia equilibrato quest’anno il campionato soprattutto nella parte alta della classifica. In serie A3 quest’anno non ci sono squadre cuscinetto, quindi, qualsiasi avversario incontri è e sarà sempre fondamentale non abbassare la concentrazione”.

Oltre alla grande prova di Stefano Chillemi autore di 21 punti, a “spaccare” il match è stato Francesco Quagliozzi, che subentrato dalla panchina è stato fondamentale perchè è riuscito a cambiare l’inerzia della partita.

“Abbiamo giocato da squadra tutti insieme – dichiara Quagliozzi – non ho fatto tutto da solo. Abbiamo giocato molto bene. Sabaudia si è dimostrata squadra molto tenace, ma credo non sia stato facile per loro giocare in un “PalaRizza” dove un grande pubblico ci ha sostenuto, ma noi abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Avevo una grande voglia di giocare una partita del genere -conclude lo schiacciatore dell’Avimecc Volley Modica – soprattutto davanti a tutto questo pubblico così caloroso”.

