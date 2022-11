Ragusa, Don Giorgio Occhipinti è il nuovo parroco di S. Isidoro

Il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, ha nominato il sacerdote Giorgio Occhipinti parroco della parrocchia Sant’Isidoro Agricola in Ragusa. Sarà presentato alla comunità domenica 20 no-vembre.

Subentra al sacerdote Franco Boncoraglio che ha guidato la comunità, come amministratore par-rocchiale.

Don Giorgio Occhipinti è nato a Ragusa nel marzo del 1959, è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1991. Ha svolto il servizio di vicario parrocchiale nelle parrocchie San Pietro Apostolo in Ragusa e di amministratore parrocchiale – e successivamente parroco – della parrocchia Maria SS. Nunziata in Ragusa. È attualmente assistente religioso presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Ra-gusa e direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Salute.