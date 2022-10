A Ragusa, convegno sul giornalista ucciso Giovanni Spampinato

Nel 50° anniversario della uccisione del giornalista Giovanni Spampinato si terrà un convegno per ricordare il giornalista assassinato. I lavori si svolgeranno venerdì 28 ottobre, alle 18, nell’auditorium “G. B. Cartia” – Camera di Commercio a Ragusa.

«Sarà un momento di importante testimonianza per ricordare la memoria di Giovanni Spampinato e un sostegno all’affermazione della dovuta verità» – ha voluto sottolineare il presidente dell’ANPI Gianni Battaglia. Infatti, il convegno è stato promosso e patrocinio dall’ANPI insieme al Comune di Ragusa.

Il nome e la foto di Giovanni Spampinato hanno un posto d’onore nel Journalist Memorial Newseum di Washington, e il 3 maggio di ogni anno, in occasione della giornata in memoria dei giornalisti uccisi, il suo nome viene ricordato in tutte le piazze italiane.

Nel 2021 l’Amministrazione comunale di Ragusa ha apposto una lapide in sua memoria proprio nel luogo dove cadde assassinato – 27 ottobre 1972 -.