Modica, investiti due pedoni in altrettanti incidenti

Stamattina intorno alle 8 in Corso Umberto a Modica, un ciclomotore condotto da un 14enne ha investito una donna di 37 anni, mentre questa attraversava la strada( non sulle strisce pedonali). I due sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni sono ancora al vaglio dei medici. La polizia locale sta procedono negli accertamenti circa le responsabilità. Traffico rallentatissimo per circa un’ora.

Un altro incidente analogo è avvenuto in Via Sorda Sampieri nei pressi del centro commerciale Solaria. Un’autovettura ha investito un 18enne che poi è stato trasportato al pronto soccorso.

Salva