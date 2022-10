È, purtroppo, deceduto Salvatore Matarazzo, 59 anni, vittima di una caduta lunedì scorso dal tetto del suo capannone. L’uomo, il commissionario ortofrutticolo di Comiso, era stato trasferito all’ospedale ‘Cannizzaro’ di Catania in elisoccorso per via delle gravi ferite riportate nella caduta.

