Pozzallo. Al porto il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale Di Sarcina.

Organizzato presso l’aula consiliare del Comune di Pozzallo, martedi alle ore 16:00, il primo incontro con il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale Ing. Francesco Di Sarcina.

All’incontro sono stati invitati le Istituzioni locali, gli operatori portuali, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni sociali locali.

Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore L. 108 del 05 agosto 2022, il porto di Pozzallo è stato inserito all’ interno dell’Autorità Portuale assieme ai porti di Catania e Augusta.

“E’ la prima occasione utile, dichiara il Sindaco Ammatuna, per fare chiarezza sull’istituzione dell’autorità di sistema, sulla rappresentanza locale in seno al comitato di gestione ma soprattutto è un momento importante per iniziare un confronto, schietto e leale, sul futuro dello sviluppo del nostro porto con chi ne rappresenta la nuova “governance”.

