Caccia, tragedia sfiorata ad Acate

Si è sfiorata la tragedia in provincia di Ragusa, precisamente in territorio di Acate. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale Stazione, un cacciatore è rimasto ferito perchè colpito da alcuni pallini sparati da un collega che non si trovava a grande distanza.

