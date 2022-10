Calcio, Eccellenza. Cacciola nuovo allenatore del Siracusa

Il Siracusa, che queta mattina ha esonerato l’allenatore Giuseppe Mascara per scarso rendimento della squadra nel Girone B del campionato di Eccellenza, ha provveduto immediatamente ad ingaggiare il nuovo allenatore. Si tratta di Gaspare Cacciola che in passato (2018-2019) ha guidato la Beretti azzurra. Gaspare Cacciola, un brillante passato da calciatore ed ha giocato anche nel Modica, dispone del cartellino B Uefa. In carriera ha guidato il Giarre portandolo in Serie D, il Biancavilla, il Catania S. Pio, il Noto e il Palazzolo. A mister Cacciola, che sarà coadiuvato dal preparatore atletico Lorenzo Mirabella, auguriamo buon lavoro e un grande in bocca al lupo.

Franco Anastasi

