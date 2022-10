A Modica al via il corso per la formazione di cani da soccorso

Aperto a Modica il Corso Regionale gratuito per la formazione delle Unità Cinofile da Soccorso per Macerie, Superficie, Mantrailing e Tracking, patrocinato dal Dipartimento Regionale Protezione Civile Sicilia. L’evento è ospitato dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo facente parte del Coordinamento Regionale ANVVFC e del Coordinamento Nazionale Cinofili ANVVFC. La giornata di apertura si è aperta col saluto dell’Ing. Lauretta del DRPC e del NOPI Ing. Criscione del DRPC.

Il corso avrà la durata di 2 anni e sarà svolto interamente a Modica.

