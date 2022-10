Giovedi sera seduta del Consiglio comunale di Modica

Consiglio comunale ieri sera a Modica in sessione urgente e pubblica con due punti all’ordine del giorno. La seduta si è aperta con sedici consiglieri presenti di cui dodici di maggioranza e quattro di minoranza. A inizio di seduta è stato trattato come primo punto, la proposta di deliberazione concernente la presa d’atto e ratifica della delibera di G.M. n. 24/2021, Fondo Perequativo degli enti locali anno 2021, dopo l’introduzione del Commissario e un breve dibattito, il punto è stato approvato all’unanimità. Dopodiché sì e passato al secondo punto all’ordine del giorno, quello concernente la ratifica variazione urgente di bilancio di previsione 2021-2023, anno 2022, sul quale ha relazionato il Commissario Straordinario. Sull’argomento è intervenuta la Consigliera Rita Floridia che ha chiesto dieci minuti di sospensione per un confronto sull’emendamento tecnico, accolto dalla civica assise. Dopo circa mezz’ora, i consiglieri sono tornati in aula per riprendere i lavori con l’intervento del Consigliere Giammarco Covato, il quale fa rilevare che è stato riscontrato un errore nei conteggi e ne chiede la modifica. Il Commissario prende atto di quanto chiesto dal Consigliere e chiarisce il perché non è stata modificata la somma per il 2022 che è perfettamente corretta, mentre il 2023 può subire tutte le variazioni necessarie. Confermo la mia posizione, ha detto il Commissario, per quanto mi riguarda la proposta, resterà cosi come presentata. Il Consigliere Carpentieri chiede di sapere se non c’è alcun rischio di perdere i finanziamenti qualora si rinviasse il consiglio. Il Consigliere Medica si trova d’accordo e si sente garantito da quanto confermato dal Commissario, mentre la Floridia chiede di avere le stesse garanzie anche per il 2023 e chiede un’altra sospensione per approfondire l’argomento. Il Consigliere Spadaro ritiene strano l’andamento della seduta, non capisco ha detto, perché dovremmo rinviare il consiglio, dopo quanto chiarito dal Commissario che comunque, come ha detto, non cambierà l’atto. A questo punto il Presidente Minioto, d’accordo con tutti i consiglieri sospende per la seconda volta la seduta per ulteriori approfondimenti sull’argomento da parte della maggioranza. Il Consiglio comunale riprende dopo circa venti minuti, chiedendo di intervenire il Consigliere Belluardo, il quale chiede il rinvio della seduta a domani, perché il dubbio rimane per gli anni successivi al 2022, c’è da parte nostra – ha detto Belluardo, la necessità di un maggiore approfondimento del punto. Il Consigliere Carpentieri nel suo successivo intervento spiega che non riesce a capire come mai dopo due sospensioni si torna in aula senza una soluzione. Replica la Floridia dicendo che è una nostra perplessità, perché sono state riscontrate da parte nostra delle criticità. Mentre il Segretario ha cercato di chiarire le perplessità riscontrate per gli anni successivi al 2022. Infine il Commissario ha esortato dicendo di fare riferimento all’art. 7 del decreto che spiega e soprattutto chiarisce tutte le perplessità riscontrate. Carpentieri chiede che la delibera sia messa ai voti, mentre Belluardo ripete sul rinvio del Consiglio e Spadaro di non capire la proposta di Belluardo e chiede di mettere ai voti la delibera. Il Presidente del Consiglio comunale chiarisce che ad avanzare per prima la richiesta è stato il gruppo di maggioranza, per cui si vota per il rinvio del consiglio. A questo punto il gruppo di minoranza lascia l’aula, e al momento del voto è mancato il numero legale, perché due consiglieri di maggioranza si erano allontanati, per cui la seduta è slittata di un‘ora. Al rientro in aula, essendo presenti solo i consiglieri di opposizione il Presidente ha rinviato la seduta di ventiquattro ore.

Salva